بقسط يبدأ من 1200 ريال.. “الإسكان” تكشف عن مشروع جديد في الرياض على مساحة 1.5مليون م2

كشفت وزارة الإسكان، اليوم الإثنين، عن مشروع جديد أطلقت عليه اسم “سهيل الرياض”، سيُشيد على مساحة تمتد لأكثر من مليون ونصف المليون متر مربع.
وأوضحت الوزارة أن المشروع سيضم كافة الخدمات التي تغطي احتياج ساكني الحي، وقد أعدت المطلوب للحجز والمعاينة لأكثر من 3,800 وحدة سكنية متنوعة، ناسب احتياجات المستفيدين.
وأضافت أن قيمة الفيلا تبدأ من 601300 ريال، بقسط قدره 2004 ريالات، ثم التاون هاوس وتبدأ من 511900 ريال، بقسط شهري قدره 1706 ريالا، وأخيرا الشقق ويبدأ سعرها من 368100 ريال، وقسط شهري 1227 ريالا. حسب “أخبار 24”.
على امتداد أكثر من مليون ونصف متر مربع، وبكافة الخدمات التي تغطي احتياج ساكني الحي، أطلقنا مشروع #سهيل_الرياض للحجز والمعاينة، بأكثر من 3,800 وحدة سكنية متنوعة؛ تناسب احتياجات أهالينا المستفيدين. pic.twitter.com/OeRWORnNU3
— وزارة الإسكان (@SaudiHousing) December 24, 2018