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أخبار محلية > “تعليم الرياض” توضح ملابسات اندلاع حريق في “ثانوية اليمامة”..وتؤكد: “الاختبارات مستمرة”
24/12/2018   11:44 م

“تعليم الرياض” توضح ملابسات اندلاع حريق في “ثانوية اليمامة”..وتؤكد: “الاختبارات مستمرة”

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كشفت الإدارة العامة لتعليم منطقة الرياض أن الحريق الذي اندلع في ثانوية اليمامة بالرياض تمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو وفيات تُذكَر.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة، علي الغامدي، أن الحريق اندلع في خيمة في فناء المدرسة، وتمت السيطرة عليه في حينه بالتعاون مع الدفاع المدني، مشيرا إلى أن الخيمة كانت قد وُضعت بالمدرسة من أجل إقامة الفعاليات والمناسبات المدرسية المختلفة في الحصص المخصصة للأنشطة.

وأضاف أن الحريق لم يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات، مؤكدا أن الاختبارات مستمرة بالمدرسة خلال هذا الأسبوع، وأن جميع التجهيزات تم الأخذ بها من أجل تأمين السلامة للطلاب، نافيا إشاعات حول تأجيل الاختبارات. وفق “أخبار 24”.

“تعليم الرياض” توضح ملابسات اندلاع حريق في “ثانوية اليمامة”..وتؤكد: “الاختبارات مستمرة”

أخبار محلية
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