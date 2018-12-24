فيديو لمواطن كويتي يتهم فيه ضباطاً بالتعدي على زوجته.. ووزير الداخلية يوجه بالتحقيق

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا حول مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بتوجيه اتهامات إلى بعض من منتسبي وزارة الداخلية باستغلال سلطتهم في التعدي عليه وعلى زوجته.
وأوضحت أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح، أمر على الفور بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق شامل في تلك الاتهامات بشكل عاجل للوقوف على مدى صحة هذه الادعاءات وفق الإجراءات القانونية.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن أبواب وزارة الداخلية مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين لتلقي أي شكاوى أو بلاغات. وفق “أخبار 24”.
وكان المواطن الكويتي قد سجن في وقت سابق واتهم في مقطع فيديو عددًا من منسوبي الداخلية الكويتية بتعذيبه وزوجته في السجن واستغلالها بممارسة أبشع الحرمات عليها أمام عينيه، على أيدي رجال أمن الداخلية، معلنًا أسماءهم، ومناشدا حكام الكويت التدخل لإنصافه.