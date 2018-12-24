نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > فيديو لمواطن كويتي يتهم فيه ضباطاً بالتعدي على زوجته.. ووزير الداخلية يوجه بالتحقيق
24/12/2018   11:43 م

فيديو لمواطن كويتي يتهم فيه ضباطاً بالتعدي على زوجته.. ووزير الداخلية يوجه بالتحقيق

+ = -
456

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا حول مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بتوجيه اتهامات إلى بعض من منتسبي وزارة الداخلية باستغلال سلطتهم في التعدي عليه وعلى زوجته.

وأوضحت أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح، أمر على الفور بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق شامل في تلك الاتهامات بشكل عاجل للوقوف على مدى صحة هذه الادعاءات وفق الإجراءات القانونية.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن أبواب وزارة الداخلية مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين لتلقي أي شكاوى أو بلاغات. وفق “أخبار 24”.

وكان المواطن الكويتي قد سجن في وقت سابق واتهم في مقطع فيديو عددًا من منسوبي الداخلية الكويتية بتعذيبه وزوجته في السجن واستغلالها بممارسة أبشع الحرمات عليها أمام عينيه، على أيدي رجال أمن الداخلية، معلنًا أسماءهم، ومناشدا حكام الكويت التدخل لإنصافه.

فيديو لمواطن كويتي يتهم فيه ضباطاً بالتعدي على زوجته.. ووزير الداخلية يوجه بالتحقيق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885019132.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.