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أخبار محلية > “الأرصاد”: تقلبات جوية مؤثرة على بعض مناطق المملكة ابتداءً من الأربعاء
24/12/2018   11:43 م

“الأرصاد”: تقلبات جوية مؤثرة على بعض مناطق المملكة ابتداءً من الأربعاء

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أعلن مدير إدارة التحاليل والتوقعات بهيئة الأرصاد وحماية البيئة توقعات بتقلبات جوية تؤثر على بعض مناطق المملكة من انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة وأمطار ابتداء من الأربعاء القادم 2018/12/26 إلى يوم السبت.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم طقسا باردا على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة وسماء غائمة جزئياً، ويتوقع تكون الضباب خلال الصباح الباكر على طريف والقريات.

وأضافت أن منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تتأثران بالعوالق الترابية، ويتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات الطائف.وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: تقلبات جوية مؤثرة على بعض مناطق المملكة ابتداءً من الأربعاء

أخبار محلية
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