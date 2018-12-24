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أخبار محلية > “الشورى” يرفض رفع سن تقاعد العسكريين ويطالب “التقاعد” بتمويل احتياجات المشتركين الإسكانية
24/12/2018   11:42 م

“الشورى” يرفض رفع سن تقاعد العسكريين ويطالب “التقاعد” بتمويل احتياجات المشتركين الإسكانية

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رفض مجلس الشورى توصية برفع سن التقاعد للعسكريين بمقدار 5 سنوات، وطالب المؤسسة العامة للتقاعد بالتنسيق مع وزارة الإسكان والصندوق العقاري لتمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين.

وصوّت الأعضاء بعدم الموافقة على توصية إضافية للجنة الإدارة والموارد البشرية تطالب بالإسراع برفع سن التقاعد للعسكريين بجميع رتبهم بمقدار 5 سنوات، لأنه وفق النظام لا تملك المؤسسة العامة للتقاعد صلاحية التعديل على نظام التقاعد العسكري، لكن يمكن للمجلس نفسه أن يتقدم بالتوصية من جديد حسب نظامه.

وطالب المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت اليوم، مؤسسة التقاعد بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية للاستفادة معًا من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقاً لمستويات دخولهم.وفق “أخبار 24”.

“الشورى” يرفض رفع سن تقاعد العسكريين ويطالب “التقاعد” بتمويل احتياجات المشتركين الإسكانية

أخبار محلية
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