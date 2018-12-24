فيديو متداول لتحديد وقت صلاتي الظهر والعصر بطريقة خاطئة.. وردود لتصحيحه

انتشر بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يرشد لطريقة تحديد وقت صلاتي الظهر والعصر بطريقة خاطئة، حيث انهالت الردود عليه من مختصين ومغردين لتوضيح الطريقة الصحيحة لدخول وخروج وقت صلاتي الظهر والعصر.
وكان المواطن يشرح لآخر طريقة تحديد وقت صلاتي الظهر والعصر حال وجوده في البر، حيث يضع يده على الأرض ويفرد أصابعه لأعلى وإذا كان ظل الأصابع يساوي شبراً واحداً يقول إن هذا يعني دخول وقت الظهر، ولكن إذا ساوى شبرين فإنه يعني خروج وقت الظهر ودخول وقت صلاة العصر.
وتداول المغردون المقطع بشكل واسع، وتوالت الردود المشككة في صحته، حيث قال اختصاصي الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق إن تحديد وقت صلاة الظهر والعصر عن طريق “شبر اليد” كما جاء في المقطع “لا يستقيم البتّة، لا علمياً ولا شرعياً”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن حساب الظل يعتمد على: شاخص قائم، وخط مستقيم يصل بين نهايتي الظل المصنوع بعد مضي برهة زمنية، وتحديد نقطة الزوال عبر الخط المرسوم، وحذف ظل الزوال من حسبة الظل الحقيقي.
بينما تداول مغردون مقاطع لمشايخ توضح أنه لتحديد وقت الظهر والعصر في البر يُوضع شاخص في مكان ما، وإذا بدأ ظل الشمس يظهر بعد اختفائه بسبب تعامد الشمس، فإنه يكون قد بدأ دخول وقت الظهر، وإذا صار ظله مثله فإنه يكون قد خرج وقت الظهر ودخل وقت صلاة العصر، أما إذا أصبح الظل مثلين فيكون قد خرج الوقت الاختياري لصلاة العصر ودخل وقت الاضطرار الذي يستمر حتى غروب الشمس.
وأضافوا أنه يجب الانتباه إلى فيء الزوال الذي يتغير على حسب فصول السنة، ففي بعض الفصول تكون الشمس متعامدة ويختفي الظل تماماً، فيما تكون في فصول أخرى غير متعامدة ويكون لها ظل.