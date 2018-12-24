وكان مرور عسير أعلن إغلاق العقبة في 2 ديسمبر الجاري؛ وذلك لصيانة بعض المواقع التي تشكل خطورة على المركبات، تنفيذاً لتوجيه أمير المنطقة بناءً على ما توصلت إليه اللجنة المختصة بشأن الانهيار الصخري للجبل الواقع بعد النفق الثاني بالعقبة، وما رأته اللجنة من ضرورة الحاجة إلى إغلاق العقبة جزئياً لصيانة الجزء المتضرر.
وأعلنت الإمارة افتتاح عقبة ضلع فجر أمس، بعد أن تم إنجاز أعمال الصيانة المستهدفة بنحو ١٠٠ألف متر مكعب، والانتهاء من أعمال التحويلة المؤقتة الواقعة بعد النفق الثاني نزولاً وذلك لضمان سير الحركة المرورية.
ونشر مواطنون على حساباتهم الشخصية صوراً تظهر إعادة فتح الطريق أمام قائدي المركبات.
وفق “أخبار 24”.