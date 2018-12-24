استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم الاثنين، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وأثنى خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء على الدور الذي يضطلع به الأزهر في نشر العلم الشرعي، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.
من جهته، عبر شيخ الأزهر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على كرم الضيافة، مشيداً بالجهود والخدمات التي تقدمها المملكة للإسلام والمسلمين.
وحضر اللقاء وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، والمستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري، وعدد من المسؤولين.
وفق “أخبار 24”.