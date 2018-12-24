إلغاء حفل العرضة السعودية المقرر إقامتها في “الجنادرية 33” غداً

أعلن المهرجان الوطني للتراث والثقافية “الجنادرية 33″، إلغاء حفل العرضة السعودية الذي كان مقرراً إقامته ضمن نشاطات المهرجان مساء غدٍ الثلاثاء بالصالات الرياضية بالدرعية.
وكانت رزنامة المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ33 قد ضمنت -كما جرت العادة في كل دورة من دورات المهرجان- إقامة حفل العرضة التراثية السعودية ضمن الأنشطة الثقافية والتراثية المقدمة فيه.
يذكر أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة بدأ منذ صباح اليوم الإثنين في استقبال الزوار من عائلات وشباب، معلناً أن الزيارة ستكون يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً عدا يوم الجمعة، إذ تبدأ الزيارة من 12 ظهراً وحتى 12 عند منتصف الليل. وفق “أخبار 24”.