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أخبار محلية > الإطاحة بعصابة تخصصت في الاحتيال على عملاء البنوك واختراق حساباتهم المصرفية
24/12/2018   5:44 م

الإطاحة بعصابة تخصصت في الاحتيال على عملاء البنوك واختراق حساباتهم المصرفية

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تمكنت شرطة مكة المكرمة من الإطاحة بعصابة آسيوية تضم 12 فرداً، امتهنت ممارسة جرائم النصب والاحتيال على عملاء البنوك، وذلك بخداعهم والحصول على بياناتهم واختراق حساباتهم المصرفية وسحب أموال منها.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن شرطة مكة باشرت التحريات وإجراءات البحث، إثر تلقيها بلاغات من عدة أشخاص أفادوا بأنهم تلقوا اتصالات من أشخاص ادَّعَوا أنهم موظفو بنوك، وأبلغوهم بأنهم فازوا بجوائز نقدية، وحصلوا منهم على بيانات حساباتهم المصرفية، ثم اخترقوا حساباتهم وسحبوا أموالاً منها.

وأضاف المتحدث، أن التحريات والإجراءات البحثية أسفرت عن الإطاحة بالجناة وهم 12 وافداً من جنسية آسيوية، وضبط بحوزتهم مبلغ 44 ألف ريال و45 جهاز هاتف جوال، و101 شريحة اتصال، وجرى توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

الإطاحة بعصابة تخصصت في الاحتيال على عملاء البنوك واختراق حساباتهم المصرفية

أخبار محلية
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