استقبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، بقصر اليمامة في الرياض اليوم الإثنين، عدداً من كبار مسؤولي وزارة الصحة، وعدداً من المهتمين والمعنيين بالصحة من القطاعين الحكومي والخاص.
وكان الاستقبال بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس هيئة الهلال الأحمر محمد بن عبد الله القاسم، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، والمشرف العام على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض.
وأكد خادم الحرمين الشريفين اهتمام الدولة بالقطاع الصحي وحرصها على تقديم أفضل الخدمات المطورة وفق أعلى المعايير العالمية.
وفق “أخبار 24”.