أكد وقوعه ضحية لعروض وهمية.. قصة عميل مع متجر إلكتروني.. وإعلامي: سأوصل صوتك لوزير التجارة‎

لجأ عميل لأحد المتاجر الإلكترونية، لوزارة التجارة لإنصافه وضمان حصوله على حقوقه من الشركة التي اتهمها بالنصب عليه، وطرح عروض وهمية.
ونشر العميل سلسة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، سرد تفاصيل قضيته مع الشركة التي بدأت قبل أكثر من شهر، مبيناً أنه طلب عدة منتجات من الشركة، غير أنه فوجئ بأن العروض التي عليها وهمية وأن المتجر أبلغه بإلغاء طلبه لوجود خطأ.
وقال إنه كان قد تلقى رسالة إلكترونية من المتجر تحثه على إكمال عملية الشراء حتى لا يفوته العرض المقدم على المنتجات، لافتاً إلى أنه بناءً على ذلك قام بطلب كميات كبيرة.
وأوضح أنه بعد 5 أيام تواصل معه شخص من المتجر وأبلغه بأنه لن يتم بيع أي منتج له بهذا السعر، مبيناً أن موظفي المتجر بدؤوا بعد ذلك بالتفاوض معه وبمنحه (كوبون) مجاناً، إضافة إلى مبلغ مالي عن كل منتج تم إلغاؤه، غير أنه رفض ذلك وتقدم ببلاغ رسمي لوزارة التجارة.
وأضاف العميل أن الوزارة أفادته بأنه تمت إحالة البلاغ للمتجر، وفي انتظار رده على الشكوى، لافتاً إلى أنه من حينها ظل يتلقى اتصالات من المتجر ومن وزارة التجارة ولكن دون أن يصل إلى أي نتيجة، أو على المنتجات التي طلبها، طوال 30 يوماً. وفق “أخبار 24”.
وذكر أنه تلقى أمس الأحد اتصالاً من المتجر اعتذر خلاله عما حدث، وأن المنتجات التي طلبها ستصله بعد 4 أيام، غير أنه أكد أنه لن يهدأ له بال حتى يجدها أمامه.
من جهته تفاعل مقدم برنامج في “الصورة” على قناة “روتانا خليحية” عبد الله المديفر، مع القضية مبيناً أن وزير التجارة سيكون ضيف البرنامج اليوم الإثنين، وأنه سيطرح عليه الشكوى، ويناقش معه قضايا ومشكلات التجارة الإلكترونية.