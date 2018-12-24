فيديو لطفل يبكي أثناء تفتيش عمالة له داخل بقالة وإخراج نقود من بنطاله يثير غضب المغردين

أثار مقطع فيديو متداول ردود فعل واسعة وسط الناشطين، لإظهاره طفلاً صغيراً وهو يبكي أثناء تفتيش عمالة وافدة له داخل إحدى البقالات، وإخراج مبالغ نقدية كان يخفيها بين ملابسه.
وبدا في الفيديو عامل من جنسية آسيوية يمسك بطفل لم يتجاوز عمره 6 سنوات ويخرج ورقتين نقديتين من فئة 500 ريال من بين ملابسه يشير العامل إلى أنه سرقها منه، فيما ينفي الطفل ذلك ويقول إنه وجدها خارج البقالة.
وانتقد عدد من الناشطين نشر الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن ذلك يُعد تشهيراً، وأنه لم يكن على العمالة تصوير الفيديو ونشره بهذا الطريقة، حتى وإن ثبت أن الطفل قد سرق حقاً، مطالبين وزارة العمل بالتدخل ورد حق الطفل.
فيما عبّر آخرون عن رفضهم لمسلك الطفل وهو في هذه السن المبكرة، مشيرين إلى أنه قد يكون قد دله على هذا الطريق شخص مجرم أو عصابة، مشددين على ضرورة التقصي والتحري حول هذا الأمر. وفق “أخبار 24”.