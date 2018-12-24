“البنك الأهلي” يعلن البدء في مناقشات مبدئية للاندماج مع “بنك الرياض”

أعلن البنك الأهلي التجاري عن بدء مناقشات مبدئية مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة البنك.
وأوضح في بيان رسمي أصدره اليوم الإثنين أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين.
وأضاف البيان أنه في حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين. وفق “أخبار 24”.
ونوّه البنك الأهلي في بيانه إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص متطلبات الاندماج قبل البدء في هذه النقاشات، ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج.
وشدّد البيان على أنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات قادمة في حينه، كما سيتم إطلاع المساهمين الكرام على أي تطورات قادمة في هذا الخصوص.