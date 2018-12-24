بافتيمبي جوميز يكشف عن مستقبله مع الهلال

كشف المحترف الفرنسي بافيتيمبي جوميز عن مستقبله مع نادي الهلال، وذلك خلال زيارة قام بها إلى فرنسا وحضوره لقاء ناديه السابق سانت أتيان أمام ديجون، في المرحلة التاسعة عشرة من دور الذهاب بالدوري.
وأكد لاعب ليون ومارسيليا السابق سعادته بالتواجد مع الهلال، لكنه في نفس الوقت أبقى الباب مفتوحًا أمام العودة إلى الدوري الفرنسي في نهاية مسيرته، وفقًا لصحيفة “لوبروجريه”.
وتبرع اللاعب الملقب بـ”الفهد” بعشرة آلاف يورو لمتحف النادي الأخضر، دون أن ينسى توجيه رسالة إلى أنصار الفريق، كشف فيها عن حُبه للنادي.
وقال جوميز على هامش اللقاء: “لدي ذكريات جيدة مع ليون، فهذا كان مكانًا مهمًا في مسيرتي المهنية، اكتشفت المستوى العالي هنا، لكن سانت آتيان هو النادي الذي نشأت فيه، لا يزال لدي الكثير من الأصدقاء هنا، أنا متعلق بهذه المدينة، وهذا النادي، جئت مع ابني الذي ولد في ليون ولكنك ترى، يرتدي قميص سانت إتيان”. وفق “عاجل”.
وأضاف: “أردت أن أريه الاستاد، وجماهير الأخضر، والقيم الخضراء، مع النصر الذي حققه الفريق اليوم، أعتقد سيكون الجو جميلًا”.
وعن إمكانية عودته إلى الدوري الفرنسي أكد جوميز: “سنرى ما يخبئه المستقبل، في الوقت الحالي أنا في الهلال، وسعيد جدًّا. لكن الرجوع لفرنسا سيحدث يومًا ما، لم لا، بقيت سنوات قليلة لي كلاعب لكنني أعتزم الاستفادة الكاملة، أنا أركز على موسمي في الرياض، لكن في الوقت المناسب سأطرح على نفسي الأسئلة الصحيحة”.
من جانبه، ذكر موقع “foot01” الفرنسي أنه في الوقت الحالي يبدو أن عودة بافيه جوميز إلى الدوري الفرنسي مستبعدة في الوقت الحالي، فنادي سانت إتيان لا يملك القدرات المالية الكافية لإعادة الفرنسي الدولي الذي يتقاضى سبعة ملايين يورو خلال الموسم في المملكة العربية السعودية.
كما أن اللاعب الذي سيبلغ الـ34 عامًا في أغسطس المقبل، مرتبط بعقد مع نادي الهلال حتى عام 2020.