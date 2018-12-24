قرار يبعد حارس الاتحاد

أوضحت لـ”الرياضية” مصادر، أن الكرواتي سلافان بيليتش، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، طالب إدارة النادي بضرورة التعاقد مع حارس أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق الشهر المقبل، وإبعاد فواز القرني إلى دكة الاحتياط.
وعلى الصعيد ذاته، أشارت المصادر نفسها، إلى أن المدرب الاتحادي قرر الإبقاء على البرازيلي رومارينهو إلى جانب الثنائي كارلوس فيلانويفا وكريم الأحمدي، وإقصاء بقية اللاعبين الأجانب.
إلى ذلك، يخضع العاجي روجيه اساليه” 25 عاماً” إلى فحص طبي خلال الفترة المقبلة تمهيداً للتوقيع الرسمي لتمثيل فريق الاتحاد قادماً من نادي يونج بويز السويسري.