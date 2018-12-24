النصر يعيد سامي.. وهيلدر يطالب بمدافع

قدم المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو تقريراً لإدارة الفريق الكروي الأول بنادي النصر، يطلب من خلاله إعادة إدراج اسم لاعب الوسط سامي النجعي ضمن قائمة الفريق الأول خلال فترة التسجيل المقبلة والتي تفتتح في السابع من يناير المقبل، بعد أن تأكد الجهاز الفني من جاهزية اللاعب الفنية والطبية بعد أن خضع لعملية الرباط الصليبي قبل نحو ستة أشهر، قبل أن يدخل تدريبات الفريق الشهر الماضي وشارك في العديد من المناورات التدريبية، بالإضافة إلى مواجهة الرياض الودية أمس الأول السبت.
ويبحث النصر عن مدافع محلي لسد حاجة الفريق الفنية في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني بما يقدمه المدافع عبدالله مادو في الفترة الحالية، وصعوبة مشاركته في القائمة الأساسية، في حين المدافع الشاب نايف الماس والذي يسعى هيلدر لتثبيته ضمن الفريق الأول لن يكون بمقدوره المشاركة باستمرار مع الفريق في استحقاقات الموسم الحالي؛ لكثرة ارتباطاته مع المنتخب السعودي للشباب الذي سيدخل أربعة تجمعات تحضيرية أثناء منافسات الموسم قبل المشاركة في النسخة الـ22 من نهائيات كأس العالم للشباب في بولندا. وفق “اليوم”.
وتنطلق اليوم الاثنين تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بعد يومي الراحة اللذين منحهما الجهاز الفني للاعبين بعد مواجهة الاتحاد الجمعة الماضية، وسيبدأ الجهاز الفني مرحلة التجهيز لمواجهة الفتح الجمعة المقبلة، والتي لم يتحدد مكان إقامتها بعد طلب النصر نقل المواجهة إلى الأحساء في ظل اعتراض إدارته على وضعية أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حيث ينتظر النصراويون اليوم الرد النهائي من أمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد رفض لجنة المسابقات الموافقة على طلب النصر وتحويلها طلب النصر إلى أمانة الاتحاد.