مدرب الأهلي يجدد رغبته في خدمات التشيلي كلاوديو

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن وجود تفاهمات مستمرة بين إدارة النادي الأهلي والأرجنتيني غويدي مدرب الفريق بشأن الاستغناء عن الثنائي الإسباني مانويل خورادو لاعب خط الوسط، والمدافع أليكسيس، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ووضع الأرجنتيني بابلو غويدي مواطنه ماتياس زالديفيا مدافع نادي كولو كولو التشيلي هدفا للتعاقد معه. وذكر عدد من الصحف التشيلية أن غويدي يرغب بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ27 عاما لتعزيز خطوطه الدفاعية وذلك لمعرفته بإمكانياته بعد أن أشرف عليه في وقت سابق خصوصا أن النادي السعودي قدم عرضا ماليا مغريا للاعب وناديه للتخلي عنه خلال الفترة القادمة.
وذكرت الصحف التشيلية أن غويدي ما زال مصرا على التعاقد مع المحور التشيلي كلاوديو بايزا والذي سبق أن فاوضه الأهلي خلال الفترة الصيفية الماضية.
من جهة أخرى فتح الجهاز الفني ملف التحضيرات لمواجهة الوحدة يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع ضمن الجولة الـ15 لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويسعى مدرب الأهلي لوضع خيارات بديلة للأسماء الدولية الخمسة التي انضمت لصفوف المنتخب السعودي المشارك في بطولة آسيا بالإمارات.