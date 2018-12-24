هوساوي يقترب من الاتحاد

علمت مصادر أن إدارتي الاتحاد والوحدة قطعاً شوطاً كبيراً بشأن إبرام صفقة تبادل بينهما خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من خلال انتقال قائد الوحدة أسامه هوساوي للاتحاد وحصول إدارة الوحدة على خدمات المدافع عبدالله الشمري بنظام شراء بطاقته الدولية التي يملكها الاتحاد منذ الصيف الماضي بعد شراء عقده من ناديه السابق التعاون، وستسعى إدارة الناديين للجلوس مع اللاعبين أسامه هوساوي وعبدالله الشمري لإخطارهما بصفقة المقايضة والاستماع لشروط كل لاعب. وفق “الرياض”.
من جهة أخرى أبلغ مدرب الوحدة المؤقت والمستشار الفني المصري أحمد حسام إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع لاعب غير سعودي في مركز الظهير الأيمن لمعاناة الفريق في هذا المركز خلال المباريات الماضية.