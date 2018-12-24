قال الكاتب والناقد الرياضي مساعد العبدلي، إنه لا يمكن أن يتحمل رئيس أي ناد الخطأ الذي يرتكبه المتحدث الرسمي للنادي أو أي شخص آخر ينتمي إليه.
وأوضح العبدلي خلال لقائه ببرنامج “الوقت الأصلي” على القناة “السعودية الأولى”، إن المتحدث الرسمي لا يخرج للإعلام إلا بإذن من رئيس النادي وبعد معرفة منه بحيثيات الموضوع الذي سيتحدث عنه، مشيراً إلى أنه قد يتجاوز الخطوط الحمراء بإرادته هو ولا دخل لرئيس النادي بذلك.
وأضاف أنه إذا عرف الشخص أن أي خطأ سيرتكبه سيحاسب عليه ناديه فإنه سيكون لا مبالي، لكنه لو أدرك أنه إذا ارتكب خطأً إجرائياً فسيكون أكثر دقة وأكثر حرصاً.
وفق “أخبار 24”.