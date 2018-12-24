أبدى عضو مجلس الشورى الأسبق الدكتور موافق الرويلي غضبه من سؤال طرح عليه عن مصدر شهادته، وذلك في معرض حديثه عن الشهادات المزورة والوهمية خلال لقاء متلفز، ما دفعه للانسحاب.
وتحدث الدكتور موافق الرويلي خلال استضافته في برنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية”، عن اكتشافه للعديد من الجامعات الوهمية التي يدعي عدد ممن توظفوا بالحصول على شهادات منها.
وأكد الرويلي أنه لا يفضح أو يشهر بأحد ويكتفي فقط بالتغريد بالمعلومات والوثائق، ومن يزور شهاداته هو من يفضح نفسه، مبيناً أنه تلقى تهديدات من بعض حملة هذه الشهادات للتوقف عن الحديث عنهم.
وخلال حديثه سأله صاحب قناة “أيامي”يوسف القعيط أحد ضيوف الحلقة عن مصدر شهادة عضو الشورى الأسبق، ليبدي اعتراضه ويسأله: “ليش تقيم شهادتي”.
ودافعت نادين البدر مقدمة البرنامج عن سؤال القعيط موجهة حديثها للرويلي: “ليش انت قاعد تقيم شهادات الشعب”، ليرد الأخير بالانسحاب من الحلقة على الهواء.
وفق “أخبار 24”.