نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > تعليق طريف من فهد الهريفي على قرارات لجنة الانضباط بحق نادي النصر
24/12/2018   8:28 ص

تعليق طريف من فهد الهريفي على قرارات لجنة الانضباط بحق نادي النصر

+ = -
1054

علق لاعب النصر السابق فهد الهريفي بتعليق طريف على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بتوقيع عقوبات بالغرامة والإيقاف بحق عدد من منسوبي نادي النصر.

وقال الهريفي في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “ما فيه فلوس.. خلوني أمسح لا يضفوني معهم”، مرفقاً بالتغريدة وجهاً ضاحكاً. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن قرارات لجنة الانضباط بالإيقاف والغرامة بحق نادي النصر، شملت كلاً من رئيس النادي سعود آل سويلم، والمتحدث الرسمي عبدالله بن زنان، والأمين العام محمد المسبل.

تعليق طريف من فهد الهريفي على قرارات لجنة الانضباط بحق نادي النصر

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885018999.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.