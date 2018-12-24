تعليق طريف من فهد الهريفي على قرارات لجنة الانضباط بحق نادي النصر

علق لاعب النصر السابق فهد الهريفي بتعليق طريف على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بتوقيع عقوبات بالغرامة والإيقاف بحق عدد من منسوبي نادي النصر.
وقال الهريفي في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “ما فيه فلوس.. خلوني أمسح لا يضفوني معهم”، مرفقاً بالتغريدة وجهاً ضاحكاً. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن قرارات لجنة الانضباط بالإيقاف والغرامة بحق نادي النصر، شملت كلاً من رئيس النادي سعود آل سويلم، والمتحدث الرسمي عبدالله بن زنان، والأمين العام محمد المسبل.
ما فيه فلوس …
خلوني امسح لا يضفوني معهم .. 🤣
— فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) December 23, 2018