وصف الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، الذين يبالغون في استخدام الألفاظ غير العربية في التعبير عن أنفسهم بالناقصين.
جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته إمارة مكة المكرمة توثق فيه كلمة الأمير خالد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية قال فيه: “عندما نبحث عن مفردات للتعبير عن أنفسنا بلغات أخرى لا تستطيعون أن تتخيلوا شعوري وأنا استمع لأحد يقول OK، أو فتاة تطل علينا في التليفزيون وتقول I did not mean ذلك”.
وتابع أمير منطقة مكة المكرمة حديثه عن هؤلاء الشباب قائلاً: “ليس بمثقفٍ أو متقدمٍ من يستخدم الألفاظ غير العربية في حديثه، بل تجعلك ناقص ثقافة ووطنية وغيرة”.
وفق “أخبار 24”.