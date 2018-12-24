يُنتظر أن تعلن مبادرة تحفيز تقنية البناء الثلاثاء المقبل، عن إنجازها بناء منزل في يومين فقط، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في قطاع الإنشاءات، حيث تقام التجربة على أرض وزارة الإسكان شمال مدينة الرياض.
وستخضع التجربة للاختبارات الفنية اللازمة، ولاطلاع المهتمين والمختصين على أنماط البناء غير التقليدي الذي يمتاز بجودته وسرعة تنفيذه، وذلك بعد نحو 30 يوماً من إنجاز منزل تمّت طباعته بتقنية 3D، وهي أحدث طرق البناء المستقبلية المبتكرة.
ويهدف استخدام هذه التقنية إلى الإسهام في إنشاء وحدات سكنية متكاملة من خلال نماذج رقمية المكونات، تمتاز بالجودة والمدة الزمنية القصيرة. وفق “أخبار 24”.
ويُتوقع أن تحظى هذه التجربة بإقبال كبير واهتمام واسع من المختصين بقطاع الإسكان، إذ تعكس الاهتمام بتحفيز الاعتماد على تقنيات البناء الحديثة، في سبيل تسريع تملّك المواطنين للمساكن ذات الجودة والسعر المناسب.
وفق “أخبار 24”.