أطلقته وزارة “التعليم”.. ما هو برنامج “ريالي” للوعي المالي وما الهدف منه؟

تطلق وزارة التعليم برنامج “ريالي” للوعي المالي، بهدف تأهيل مليوني طالب وطالبة في المدارس والجامعات حتى عام 2020 بالشراكة مع شركة “سدكو القابضة”، بهدف تعزيز الوعي المالي لدى المجتمع.
وينفَّذ البرنامج على مدار 3 حصص دراسية، حيث يقوم سفراء البرنامج بتدريب ما لا يقل عن 200 طالب خلال 3 أسابيع من حصولهم على دورة تدريب السفراء، ليستكمَل بعدها عدد من المهام لتحقيق متطلبات البرنامج بعد توزيع الكتيبات والحصّالات المقدمة من الشركة.
ومن أهداف البرنامج تطوير مهارات الطلاب وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تساعدهم على مواجهة مسؤولياتهم المالية واتخاذ قرارات مالية سليمة بعيش حياة كريمة، عبر منتجَين هما “دورة ريالي للأشبال” للصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، و”دورة ريالي للمرحلة الثانوية” والتدريب بها على موقع “ريالي الإلكتروني”. وفق “أخبار 24”.
ويشتمل البرنامج التدريبي على وحدتين، الأولى عن “التخطيط” والمحور المالي والميزانية الشخصية والادخار، والثانية عن الاستثمار والاقتراض، حيث تشمل المحاور تعريفًا لعدد كبير من المفردات في كل وحدة.
يُذكر أن “ريالي” نظم نشاطات مختلفة، شملت زيارات لمدارس البنين وإلقاء محاضرات حول أهمية الادخار، وإقامة حلقات حوار تفاعلية مع الطلاب والطالبات، حول إدارة المال والتوازن في الإنفاق، وإقامة مشاهد تمثيل تفاعلية من قبل الطلاب، للحث على مبادئ التخطيط المالي وإعداد الميزانيات.