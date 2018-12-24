حرص الأمير خالد بن طلال نجل الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز على البقاء في مقبرة العود لبعض الوقت عقب الانتهاء من تشييع جثمان والده عصر اليوم الأحد.
وثقت ذلك صور التُقطت للأمير خالد بن طلال، وهو يقف على قبر والده في تأثر شديد بعد رحيل جميع المشيعين عن المقبرة، حيث أظهرت مدى الحزن على رحيل والده.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أدى مع جموع المصلين، بعد عصر اليوم بجامع الإمام تركي بن عبدالله، صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز، بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين.
وفق “أخبار 24”.