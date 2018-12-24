أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عن انتهاء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني”أنيشيا وملينيز” وتكللها بالنجاح.
وثمّن الربيعة اللفتة الإنسانية الكريمة من القيادة التي دأبت على العمل الإنساني النبيل، مشيراً إلى أن المملكة اليوم سجلت نجاح العملية رقم 47 في برنامج فصل التوائم السيامية.
في السياق ذاته عبّرت والدة الطفلتين “أنيشيا وملينيز” جونيسيا جوفيتوس، عن امتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على إتاحة الفرصة لتلقي ابنتيها العناية والاهتمام والرعاية، كما قدّمت شكرها للدكتور عبدالله الربيعة وللفريق الطبي.
وكانت العملية قد انطلقت اليوم الساعة الثامنة صباحاً واستغرقت 13 ساعة، ونُفذت عبر تسع مراحل بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة و33 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.
وفق “أخبار 24”.