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اخبار رياضية > «الشعلان» يفتح النار على جماهير الهلال
23/12/2018   10:06 م

«الشعلان» يفتح النار على جماهير الهلال

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علق الكاتب والناقد الرياضي خالد الشعلان على قرار لجنة الانضباط الصادر بحق نادي الهلال.

حيث كتب الشعلان عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: ” (١) لماذا القرار لم يُشر إلى أنَّ رمي القوارير كان على حارس ودفاع الأهلي أثناء هجمة لفريق الهلال مما تسبب بإحراز الهدف الرَّابع.

(٢) هذا التصرف (الدخيل والمشين) أتمنى أن لايتكرر من بعض جماهير الهلال، وأن لا يجد تقليداً من بعض جماهير الأندية الأخرى. وفق “المرصد”.

«الشعلان» يفتح النار على جماهير الهلال

اخبار رياضية
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