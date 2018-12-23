أظهرت صور التُقطت اليوم (الأحد) في جنازة الأمير طلال بن عبدالعزيز رحمه الله، الذي توفي أمس عن 88 عاما، أبناءه وأحفاده أثناء التشييع.
وأبانت صور أبناء الفقيد، الأمير الوليد والأمير خالد والأمير تركي والأمير عبدالعزيز، أثناء حمل النعش وكذلك أثناء التشييع، وعند الدفن في مقبرة العود.
وقد بدا التأثر الشديد على أبناء الفقيد، خاصة الأمير الوليد الذي جاء متكئا على عصا، وكذلك أحد أبنائه الذي كان يحتضن البشت ويقبله باكيا.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أدى مع جموع المصلين بعد عصر اليوم (الأحد) بجامع الإمام تركي بن عبدالله، صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز، بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين.
وفق “أخبار 24”.