أشهرت والدة التوأم السيامي التنزاني “أنيشيا وملينيز” إسلامها، ونطقت بالشهادتين في حضور الدكتور عبدالله الربيعة الذي يقود الفريق الجراحي لعملية فصل التوأمتين بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض.
ووثق مقطع فيديو تلقين الدكتور الربيعة لوالدة التوأم السيامي التنزاني وهي تنطق الشهادتين وإعلان إسلامها رسميا، وذلك بعد مؤشرات أولية على نجاح العملية.
على صعيد متصل، فإن الربيعة أكد أن المؤشرات الحيوية لعملية فصل التوأم السيامي التنزاني أنيشيا وملينيز كلها جيدة، والفريق الطبي مُطمَئِن على مراحل العملية.
وأضاف أن مراحل الخطة الجراحية تسير وفق ما خُطط لها ولله الحمد، مبينا أن التوأمتين ملتصقتان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث لا يفيد أيا منهما، وأيضا تشتركان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي.
وفق “أخبار 24”.