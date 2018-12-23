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أخبار محلية > الجمارك: هذا سبب تأخر بعض البضائع من المواقع الإلكترونية.. وهناك عمل على تقنين رسوم التخليص الجمركي التجاري‎
23/12/2018   10:01 م

الجمارك: هذا سبب تأخر بعض البضائع من المواقع الإلكترونية.. وهناك عمل على تقنين رسوم التخليص الجمركي التجاري‎

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قال وكيل المحافظ لتيسير التجارة بالجمارك، فيصل البداح، إن سبب تأخر شحن البضائع من المواقع الإلكترونية يكون من شركات النقل السريع المتعاقدة معها، حيث يكون لها مناطق تخزين في المطار، وذلك يتطلب فرزها بكل بوليصة على حدة.

ولتسهيل إجراءات التجارة الإلكترونية، كشف البداح، لـ” أخبار24″ أنه تمت الموافقة على إعطاء كل شركة نقل صالة خاصة، بحجم ثلاثة أضعاف الصالة القديمة المشتركة، وذلك بمنحها أرضا عن طريق الجهات المعنية لبنائها.

ومن ناحية الربط الإلكتروني مع العميل، ذكر أن الجمارك تعمل على موقع يتيح للعميل تتبع شحنته وأين وصلت وهل دخلت المملكة أم لا.

وبشأن تغيير أسعار الجمارك، أوضح أن رسوم التخليص الجمركي ثابتة، أما رسوم التخليص الجمركية التجارية  فهناك عمل على تقنينها.

الجمارك: هذا سبب تأخر بعض البضائع من المواقع الإلكترونية.. وهناك عمل على تقنين رسوم التخليص الجمركي التجاري‎

أخبار محلية
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