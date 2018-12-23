رعى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأحد، حفل تخريج الدفعة 95 لطلبة كلية الملك فيصل الجوية، وذلك بمقر الكلية في الرياض.
ونوّه قائد الكلية في كلمته خلال الحفل بمضي وإخلاص وثبات القوات الجوية وبقية أفرع القوات المسلحة بقدرات عالية على المواءمة بين المهام الأساسية ومواكبة التطوير والتحديث وفق خطط بنّاءة وبدعم سخي من القيادة الرشيدة.
وأكد أن هؤلاء كوكبة من أبناء هذا الوطن المعطاء تتشرف بالانضمام لمواكبة المجد والإباء، متسلحين بالعلم والإيمان عاقدين العزم باذلين الغالي والنفيس في سبيل الذود عن الدين والملك والوطن، يشاركهم فرحتهم إخوة أشقاء من الأردن والبحرين والسودان والكويت، بعد سنوات أمضوها في التحصيل والدراسة.
وألقى الخريج فيصل بن صالح عسيري كلمة الخريجين، واصفاً اليوم بأنه من أيام العطاء المجيد للكلية، شاكرا الكلية قيادة ومنسوبين لما بذلوه من جهد لتأهيل الخريجين وتدريبهم، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على بلادنا السلام والرخاء .
ثم جرى العرض العسكري لطلبة الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلِنت النتائج، وسلّم ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين، وشاهد عرضا جويا لطائرات الصقور السعودية لإبراز قوة وكفاءة وجاهزية الطيار السعودي وحسن التدريب والإتقان في العمل .
وفق “أخبار 24”.