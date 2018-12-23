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أخبار محلية > سفارة المملكة في السودان تحذر مواطنيها من الوجود في مناطق الاحتجاجات
23/12/2018   10:00 م

سفارة المملكة في السودان تحذر مواطنيها من الوجود في مناطق الاحتجاجات

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حذّرت سفارة المملكة لدى جمهورية السودان، اليوم الأحد، مواطنيها الزائرين والمقيمين من الوجود في مناطق الاحتجاجات أو الاحتكاك بالمتظاهرين.

وأوضحت في بيان رسمي لها أنه نظراً لوجود مظاهرات في عدد من ولايات جمهورية السودان فإن السفارة توصي مواطنيها الزائرين والمقيمين بتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات أو الاحتكاك بالمتظاهرين.

يشار إلى أن الاحتجاجات والمظاهرات اجتاحت أجزاء مختلفة من السودان لليوم الخامس على التوالي، وخرج مئات الأشخاص في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان صباح الأحد في مسيرات احتجاجية ضد الغلاء.وفق “أخبار 24”.

سفارة المملكة في السودان تحذر مواطنيها من الوجود في مناطق الاحتجاجات

أخبار محلية
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