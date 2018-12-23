“الحرس الوطني” يعلن عن 53 وظيفة هندسية وإدارية وفنية شاغرة.. والتقديم عبر “جدارة”

كشفت وزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، عن توفر 53 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، داعيةً الراغبين من الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة للتقديم عليها من خلال بوابة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa.
وأوضحت في بيان رسمي لها أن الفئات المستهدفة هم خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وحملة البكالوريوس، ودرجة الماجستير، وما يعادلها من الدبلومات العليا بعد الجامعية. (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، مشيرة إلى أنه يمكن الدخول على البوابة بدءاً من اليوم الأحد وعلى مدار الـ 24 ساعة طيلة فترة الإعلان.
وأبانت الوزارة أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية، ومن ثم للتربوية، وأن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وأن الترشيح النهائي يتم بعد اجتيازها، مشددة على أن الخميس القادم هو آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم. وفق “أخبار 24”.