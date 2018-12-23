لهذه الأسباب.. “الانضباط” تغرّم رئيس الهلال 20 ألف ريال وتوقف رئيس النصر وتعاقبه بغرامة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، عن إيقاف رئيس نادي النصر سعود السويلم مباراة واحدة، وتغريمه 20 ألف ريال، وتغريم رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل 20 ألف ريال.
وأوضحت أن قرار اللجنة غير القابل للاستئناف بحق رئيس نادي النصر جاء لمخالفته المادتين “53 /2″ و”53 /3” من لائحة الانضباط بعد ثبوت إساءته إلى لجنة الحكام ومسؤولي المباريات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.
وأضافت في بيان لها أن إلزام رئيس نادي الهلال بدفع غرامة مالية 20 ألف ريال جاء نظير إدلائه بتصريحات تلفزيونية تتضمن إساءة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وصدر بحقه قرار غير قابل للاستئناف ودفع المبلغ خلال فترة لا تتعدى 30 يوماً.وفق “أخبار 24”.