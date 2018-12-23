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أخبار محلية > “مدني ينبع”: التحاليل الطبية أكدت أن الجثمان الذي عُثر عليه أمس يخص الرضيعة “خزامى”
23/12/2018   9:58 م

“مدني ينبع”: التحاليل الطبية أكدت أن الجثمان الذي عُثر عليه أمس يخص الرضيعة “خزامى”

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أعلن الدفاع المدني بينبع ظهور نتائج التحاليل الطبية التي أجريت على جثمان تم العثور عليه أمس السبت، وتم التأكد أنه يعود للطفلة خزامى عطية الرفاعي، التي فُقدت من مركبة أسرتها قبل 23 يوما.

وأوضح “مدني ينبع” أنه تم العثور على الـجثة بعد اشتباه مواطن بها في أحد المستنقعات الجافة على بعد 17 كيلومترا من مكان انقلاب مركبة والدها، في وادي ثلما بمركز نلعة نزا، وقد تعرّف عليها ذووها.

كانت السيول قد داهمت المركبة التي كانت تقل عائلة “خزامى” أثناء محاولة والدها عبور الوادي بها بعد أن هدأ السيل، حيث فُوجئ بسيول منقولة قلبت السيارة، وتم إنقاذه واثنين من أبنائه وزوجته، التي كُسرت يدها، فيما فُقدت الطفلة الرضيعة “خزامى”. وفق “أخبار 24”.

“مدني ينبع”: التحاليل الطبية أكدت أن الجثمان الذي عُثر عليه أمس يخص الرضيعة “خزامى”

أخبار محلية
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