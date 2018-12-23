خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الإندونيسي في ضحايا موجات المد البحري

بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر موجات المد البحري التي ضربت جزر جاوا وسومطرة وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
وقال الملك في برقيته: “علمنا بنبأ موجات المد البحري الذي ضرب جزر جاوا وسومطرة في جمهورية إندونيسيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.
فيما قال ولي العهد: “بلغني نبأ موجات المد البحري الذي ضرب جزر جاوا وسومطرة في جمهورية إندونيسيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب.”وفق “أخبار 24”.