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أخبار الخرج > بالصور.. أصغر مشارك في الجنادرية يكثرون خطّابه بتزكية أمير الرياض
23/12/2018   6:05 م

بالصور.. أصغر مشارك في الجنادرية يكثرون خطّابه بتزكية أمير الرياض

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أبهر أصغر بائع في مهرجان التراث والثقافة 33 “الجنادرية ” الزوار بجناح محافظة الخرج وهو يزاول مهنة البيع ويمزجها بالقصائد الشعرية النبطية من قريحته إذ جذب الطفل مسعود بن فهد النتيفات الزوار أثناء بيع الأكلات الشعبية من سمن و إقط وتمريات .
الجدير بالذكر ألقى الطفل النتيفات قصيدة شعرية أمام سمو أمير منطقة الرياض أثناء افتتاح جناح محافظة الخرج قال في مطلعها راية الإسلام بالعز منصورة .. دولة التوحيد بضلال قائدها مما نالت على إعجاب سموه مهنئه بهذا الإبداع ذاكرا له أن سيكثر خطّابه في المهرجان لما يمتلكه من موهبة رائعة .

بالصور.. أصغر مشارك في الجنادرية يكثرون خطّابه بتزكية أمير الرياض

أخبار الخرج
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