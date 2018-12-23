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أخبار الخرج > جامعة الأمير سطام تشارك في مهرجان الجنادرية ٣٣ للتراث والثقافة
23/12/2018   6:01 م

جامعة الأمير سطام تشارك في مهرجان الجنادرية ٣٣ للتراث والثقافة

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تشارك جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز ضمن جناح محافظة الخرج في مهرجان الجنادرية ٣٣ للتراث والثقافة حيث أوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام الدكتور عيسى بن خلف الدوسري  أن المشاركة  اشتملت على العديد من الجوانب التعريف بالجامعة وأبرز الخدمات التي تقدمها في الجانب التعليمي والبحثي والمجتمعي كما شاركت بنخبة من طلابها المميزين عن طريق الأندية الطلابية ممثلاً بنادي ابتكار الذي يقدم نماذج من ابتكارات واختراعات طلاب الجامعة وكذلك نادي إرادة الثقافي والاجتماعي بكلية التربية وكذلك نادي إشراقة الذي يعرف ويقدم العديد من الخدمات في مجال طب الأسنان ونادي جرعة الذي يعرف بالأدوية الطبية كما سيتم بداية من الأسبوع القادم انطلاق مبادرة ” ضيف الجناح ” والذي سيتم اختيار مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من جميع التخصصات في الجامعة كضيوف شرف لجناح الجامعة يتم من خلال كل ضيف تقديم الاستشارات والمعلومات الهامة عن مجال تخصصه للزوار وإجراء حوار مع بعض الضيوف ليبث على حسابات التواصل الاجتماعي للجامعة كما يقدم جناح الجامعة عدد من المطبوعات التي تحكي مسيرة الجامعة منذ تأسيسها وتعريفاً بكلياتها وأقسامها وأعداد طلابها وأعضاء هيئة التدريس والموظفين​.

جامعة الأمير سطام تشارك في مهرجان الجنادرية ٣٣ للتراث والثقافة

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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