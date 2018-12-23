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اخبار رياضية > بندر الرشود يشعل غضب جماهير الهلال بـ”تغريدة” مثيرة!
23/12/2018   5:57 م

بندر الرشود يشعل غضب جماهير الهلال بـ”تغريدة” مثيرة!

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اطلق الكاتب الرياضي بندر الرشود تعليقا مثيرا اثار غضب الكثير من جماهير الهلال بعد أحداث مباريات الجولة ال14 للدوري.

حيث نشر الرشود تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها:جمهور فريقة يكسر الكراسي بعد الخسارة من الحزم وهو يتهم جماهير الاندية الاخرى .

وتابع:جمهور فريقة يرمي قوارير المياه أثناء سير اللعب وهو يتهم جماهير الاندية الاخرى وفريقة المستفيد الاكبر من الفار ومع ذلك يتهكم على اتحاد اللعبة. وفق “المرصد”.

وأضاف:المضحك ان هناك من يصدق كلامة ويرددة

 

بندر الرشود يشعل غضب جماهير الهلال بـ”تغريدة” مثيرة!

اخبار رياضية
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