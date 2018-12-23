بندر الرشود يشعل غضب جماهير الهلال بـ”تغريدة” مثيرة!

اطلق الكاتب الرياضي بندر الرشود تعليقا مثيرا اثار غضب الكثير من جماهير الهلال بعد أحداث مباريات الجولة ال14 للدوري.
حيث نشر الرشود تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها:جمهور فريقة يكسر الكراسي بعد الخسارة من الحزم وهو يتهم جماهير الاندية الاخرى .
وتابع:جمهور فريقة يرمي قوارير المياه أثناء سير اللعب وهو يتهم جماهير الاندية الاخرى وفريقة المستفيد الاكبر من الفار ومع ذلك يتهكم على اتحاد اللعبة. وفق “المرصد”.
وأضاف:المضحك ان هناك من يصدق كلامة ويرددة
جمهور فريقة يكسر الكراسي بعد الخسارة من الحزم وهو يتهم جماهير الاندية الاخرى
جمهور فريقة يرمي قوارير المياه أثناء سير اللعب وهو يتهم جماهير الاندية الاخرى
فريقة المستفيد الاكبر من الفار ومع ذلك يتهكم على اتحاد اللعبة
والمضحك ان هناك من يصدق كلامة ويرددة
— بندر الرشود (@bandar4343) December 22, 2018