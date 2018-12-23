بالصور.. اجتماع للمسؤولين عن القطاعات الكشفية بالرياض

عقدت أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية بمقر الجمعية في الرياض مساء أمس، اجتماعا لمسؤولي القطاعات الكشفية بالمملكة .
وجرى خلال الاجتماع الذي تراسه الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد استعراض خطة الجمعية الداخلية والخارجية للعام 1440هـ, والتعريف بآلية تسجيل الوحدات الكشفية والكشافين والجوالة بالجمعية، ومناقشة خطة العمل المشترك بين القطاعات الكشفية والتطلعات ، والبرنامج الكشفي الوطني لمواجهة الحالات الطارئة، ومناقشة النظام الجديد للجمعية ، إضافة إلى مناقشة ما تم طرحه من قبل القطاعات الكشفية، ومناقشة برامج فرق اللجان في ضوء تعليمات وزارة العمل وكيفية صياغتها.
وقد حضر الاجتماع مدير الصندوق الكشفي العالمي السيد جون قيقان ، الذي قدم الشكر لمسئولي القطاعات على جهودهم في تجاوز المشروع الكشفي العالمي رسل السلام لمليار ساعة عمل ، ومساهمتهم في العمل على تحقيق رؤية المنظمة الكشفية العالمية من أن تكون الكشافة بحلول 2023 هي الحركة التربوية الشبابية الرائدة في العالم لتمكين 100 مليون من الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وفي العالم على أساس قيم مشتركة.