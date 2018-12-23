خيمي: نقترب من التعاقد مع جهاز فني ولاعبين مميزين

وجّه رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة حاتم خيمي رسالة للجماهير الوحداوية عبر حسابة الرسمي في “تويتر” أكد خلالها أن تراجع مستوى نتائج الفريق في الفترة الأخير جاء بسبب “رحيل المدرب كاريلي”.وتلقى الوحدة ثلاث خسائر متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان منذ فوزه على النصر 2-1 في الجولة الـ11 مطلع ديسمبر الجاري.وأعلن مدرب الفريق, البرازيلي كاريلي عودته للبرازيل بعد نهاية مباراة النصر وليبدأ الفريق بعدها سلسلة من الخسائر كان آخرها أمام الفيصلي الخميس الماضي 3-0 ليتراجع الوحدة إلى المركز السادس بعد أن كان رابع الترتيب.ونفى خيمي وجود “مشاكل إدارية أو بين اللاعبين” موضحا: “كرة القدم لاتخضع في بعض الأحيان للمنطق فقد تعمل بشكل صحيح وتأتيك بعض النتايج السلبيه وتأتيك ايضاً بعض الظروف الخارجة عن الإرادة التي قد تؤثر بشكل او بآخر”.
وقال خيمي: “نقوم مع مجلس الإدارة بعمل استراتيجي كبير للنادي ليبقى منافساً ودوماً في القمة مهما تعاقبت الإدارات. ومعسكر النادي المبهر والعمل الإستثماري الذي مكننا من البدء في إنشاء النادي الصحي المميز والعيادة الطبية المتطورة التي سوف نقوم بتدشينها قريبابدون اي تكالبف على النادي لهي خير مثال”.وأضاف خيمي: “بعد الخسارتين من التعاون والإتفاق والمستوى السئ كان لابد من انهاء العلاقة مع كاريلي . فدخلنا في مشكلة اخرى وهي البحث عن مدرب مؤقت حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد مع العلم اننا بدأنا البحث عن مدرب اجنبي منذ ان ابلغنا كاريلي بنيته الرحيل ولكن ليس بالسهولة التعاقد مع مدرب مميز في هذه الفترة. تحدثنا مع اثنين من المدربين السعوديين المميزين للعمل بصورة مؤقته فرفضوا العمل بشكل مؤقت. فجاءت فكرة التعاقد مع الكابتن ميدو كمستشار فني للنادي والقيام بتدريب الفريق حتى التعاقد مع جهاز فني جديد. فوافق مشكورا رغم صعوبة المهمة في هذا الوقت”.وتابع: “اعزائي جمهور الوحدة الأصيل سنعود اقوياء بعون الله تعالى فقد اقتربنا من التعاقد مع جهاز فني مميز وايضاً مع لاعبين اجانب مميزين ليكونوا إضافة قوية للفريق بعون الله. لاتتخلوا عن ناديكم وادعموه ولاتتركوا المجال لمن اسعدتهم الهزائم لينفثوا سمومهم”. وفق “أخبار 24”.