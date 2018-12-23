سلّم وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد العيسى الروبوت “تقني”، بطاقة أول موظف آلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المؤسسة في مقرها بالرياض اليوم الأحد، بحضور محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد وأعضاء مجلس الإدارة.
وسيسهم الروبوت في خدمة العملاء عبر جهاز تقييم إلكتروني، وإيصال رسائل لزوار معارض وأنشطة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأظهر مقطع فيديو من الاجتماع الوزير يسلم “تقني” وظيفته الجديدة، حيث تعهد الروبوت للوزير بأن يصبح موظفاً مثالياً.
معالي #وزير_التعليم د.أحمد العيسى يسلم البطاقة الوظيفية للروبوت الذي يحمل اسم “تقني” ليبدأ عمله في #المؤسسة_العامة_للتدريب_التقني_والمهني،
و”تقني” يعدُ معالي الوزير بأن يكون موظفاً مثالياً.#يحدث_الآن#قناة_عين@tvtcwebpic.twitter.com/PLWQEGmiAF
— قناة عين (@iEN_tv) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨
وفق “أخبار 24”.