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أخبار محلية > صور ترصد محطات من حياة الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز
23/12/2018   1:08 م

صور ترصد محطات من حياة الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز

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أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول العديد من الصور للأمير الراحل طلال بن عبد العزيز الذي أعلن الديوان الملكي وفاته أمس السبت.

وأظهرت الصور المتداولة العديد من مراحل حياة الأمير طلال، ومواقفه الإنسانية والخيرية تجاه الضعفاء والمحتاجين حول العالم، خاصة عندما كان مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة، كما عكست الصور جانباً من علاقاته مع إخوته، وأبنائه وأحفاده.

ووثقت الصور للحظات ومواقف مؤثرة بين خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه الأمير الراحل طلال، وذلك خلال الزيارات التي قام بها الملك سلمان لأخيه.

ارشيفية

ارشيفية

ارشيفية

ارشيفية

ارشيفية

ارشيفية

ارشيفية

ارشيفية

وفق “أخبار 24”.

صور ترصد محطات من حياة الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز

أخبار محلية
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