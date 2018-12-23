المملكة تتجه لإصدار سندات بقيمة 120 مليار ريال خلال العام المقبل

تتجه المملكة لإصدار سندات بقيمة 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام 2019، وذلك لسد العجز في الموازنة العامة.
وقال وزير المالية محمد الجدعان إن الوزارة تدرس إصدار سندات دولية بالدولار وبعملات أخرى رئيسة، مضيفاً خلال مقابلة مع وكالة “بلومبيرج” أنه سيتم تحديد الموعد الدقيق للطرح بناءً على ظروف السوق.
وأبان أنه يجري حالياً التواصل مع شبكة من المستثمرين في الولايات المتحدة بصفتها السوق الرئيسة، وسيتم خلال العام المقبل التوجه إلى الأسواق الدولية الأخرى في أوروبا وآسيا. وفق “أخبار 24”.
ووفقاً لبيانات الموازنة العامة للدولة لعام 2019 التي تم الإعلان عنها مؤخراً، فإن العجز المتوقع يصل إلى 131 مليار ريال.
وكانت المملكة أصدرت أول سندات دولية لها في عام 2016، وذلك في إطار خطط الإصلاحات الشاملة الرامية لإعداد المملكة لمرحلة ما بعد النفط.