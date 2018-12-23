بدأ الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية بقيادة الدكتور عبد الله الربيعة، صباح اليوم الأحد، إجراء عملية فصل التوأمين السيامي التنزاني “أنيشيا وملينيز”، بمدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض.
وقال الدكتور الربيعة من داخل غرفة العمليات، إنه تم البدء بتخدير التوأمين، وتوصيل أجهزة التنفس الصناعي والقساطر والمغذيات، تمهيداً لبدء عملية الفصل التي يُتوقع أن تستغرق 13 ساعة ونصف الساعة.
وأظهرت صور نشرها الفنان فايز المالكي، الطاقم الطبي المكون من 32 متخصصاً من الجراحين والفنيين والممرضين، وكل منهم يباشر مهمته داخل غرفة العمليات.
وأبان الدكتور الربيعة في وقت سابق أن نسبة النجاح المتوقعة للعملية تقدر بـ60%، لافتاً إلى أن العملية ستجرى عبر 9 مراحل، مشيراً إلى أن التوأمين ملتصقان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث، كما تشتركان في الكبد والأمعاء والجهازين البولي والتناسلي.
وكان التوأمان قد وصلتا إلى الرياض في يوليو الماضي برفقة والدتهما والفريق الطبي المرافق لهما، وذلك بعد صدور أمر سامٍ بعلاجهما على نفقه الدولة في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض.
وفق “أخبار 24”.