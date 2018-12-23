نجحت فتاة سعودية في إنقاذ ثلاثة شبان غرزت سيارتهم في رمال الثمامة بالرياض، حيث قامت بسحبهم بسيارتها وإخراجهم من المكان.
وأوضحت الفتاة في مقطع فيديو، أنها لاحظت عند مرورها بالمكان عدم قدرة الشبان على الخروج بسيارتهم الصغيرة بعدما غرزت في الرمال، مشيرةً إلى أنها لم تتردد في مساعدتهم؛ لامتلاكها “واير” سحب، وجميع الأدوات اللازمة في سيارتها.
وتمنت الفتاة الانضمام إلى فريق “ساعد” من أجل مساعدة الأشخاص والعوائل، مبينةً أنها ليست المرة الأولى التي تتطوع لمساعدة الآخرين فقد سبق وأن ساعدت عائلة في موقف مشابه لذلك.
وفق “أخبار 24”.