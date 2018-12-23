حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد أن يستمر تأثير الموجه الباردة على مناطق شمال وشرق ووسط المملكة ومنطقة المدينة المنورة.
وذكرت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى ما بين الصفر إلى ثلاثة درجات مئوية على تبوك وحائل وطريف والقريات ويتوقع تكون الضباب والصقيع عليها خلال الصباح الباكر.
وأضافت أن هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الداخلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وعلى الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، ويتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان خلال المساء.