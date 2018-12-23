مصادر: وجود محارم لقائدات المدارس شرط للسماح بزيارات المسؤولين

كشفت مصادر عن أن وزارة التعليم اشترطت وجود محارم لقائدات المدارس، سواء الزوج أو الابن أو الشقيق داخل مدارس البنات، للسماح بزيارة المسؤولين إليها.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أنه يشترط أيضاً للسماح بزيارة المسؤولين لمدارس البنات التي لا تكون في الغالب خلال الدوام الرسمي، أن تتم في وقت لا يوجد فيه كادر نسائي بالمدارس.
وأشارت في تعليقها على زيارة مدير تعليم الطائف طلال اللهيبي لإحدى المدارس المتوسطة الأسبوع الماضي، إلى أنه في حال اضطر الأمر للتعرف على بعض الشروحات خلال الزيارة، ففي هذه الحالة يتم التنسيق مع أحد محارم قائدة المدرسة وإعطاء الوفد الزائر كامل المعلومات.
وأوضحت المصادر أنه في حال تعذر وجود الأزواج فإن حراس المدارس لديهم الإلمام الكامل بإتمام المهمة، التي تتضمن الاطلاع على المعارض المقامة وبروشورات الإرشادات الفعلية وجميع الخطط الدراسية.
يذكر أن مدير تعليم الطائف قد أثار العديد من التساؤلات بعد زيارته الأخيرة لإحدى مدارس البنات بالمحافظة، قبل أن توضح إدارة المدرسة أن التواصل بينه وبين قائدة المدرسة تم عبر “الإنتركوم” من غرفة الحارس، وقدمت له الشكر على مبادرته.