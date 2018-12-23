تفاعل وزير العمل المهندس أحمد الراجحي مع شكوى تقدم بها شباب من شركة مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ممن تم الاستغناء عنهم أو انتهت عقودهم؛ حيث وعدهم بالاهتمام بقضيتهم والعمل على حلّها.
وأظهر مقطع فيديو أحد الشباب المتضررين، يتقدم بالشكوى للوزير نيابة عن زملائه، وذلك خلال جلسة مفتوحة مع رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية بجازان.
وردّ الوزير على الشاب بوعد قطعه بأن يبحث الملف مع الجهات المعنية به لمعرفة كيفية معالجة مشكلة هؤلاء الشباب، واعداً إياهم بأنه سيتابع هذا الملف شخصياً.
وفق “أخبار 24”.